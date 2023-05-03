Повітряні сили Збройних сил України у середу, 3 травня, знищили чотири російські безпілотники на півдні нашої держави.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "3 травня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати: два - ударні БПЛА "Ланцет", один БПЛА "Мерлін-ВР" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, відзначено відмінну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади.
Сьогодні в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.
Ситуація на фронтах України - зараз це варто знати
Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 3 травня, супротивники упродовж минулої доби зосередили головні зусилля на тому, щоб йти вперед на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках вороги здійснили 30 атак й отримали "по зубах".
Ворог зазнає серйозних втрат. Загальні втрати росіян вже становлять приблизно 191 940 окупантів. Зокрема, знищено 2 505 безпілотників оперативно-тактичного рівня.