Супротивники, зокрема, втратили один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Повітряні сили Збройних сил України у середу, 3 травня, знищили чотири російські безпілотники на півдні нашої держави.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "3 травня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено чотири російські безпілотні літальні апарати: два - ударні БПЛА "Ланцет", один БПЛА "Мерлін-ВР" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відзначено відмінну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади.

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Сьогодні в кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Ситуація на фронтах України - зараз це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 3 травня, супротивники упродовж минулої доби зосередили головні зусилля на тому, щоб йти вперед на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. На цих напрямках вороги здійснили 30 атак й отримали "по зубах".

Ворог зазнає серйозних втрат. Загальні втрати росіян вже становлять приблизно 191 940 окупантів. Зокрема, знищено 2 505 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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