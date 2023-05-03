На Шахтарському і Куп'янському напрямках цієї доби ворог наступів не вів.

Російські окупанти 2 травня 2023 року вели наступ на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському, але найбільше зусиль зосереджували на "м'ясних" штурмах Бахмута і Мар'їнки.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на 3 травня 2023, протягом доби ворог здійснив 30 атак. Без змін - на Волинському і Поліському напрямках, формувань наступального угрупування не виявлено. На Запорізькому і Херсонському - РФ продовжувала вести оборону, на Шахтарському - обстріляв Новоукраїнку та Пречистівку на Донеччині без ведення наступів. На Куп’янському напрямку доба теж пройшла "відносно спокійно" - ворог активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв також Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Карлівку та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії населені пункти Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка і Мурав'ї Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.

Війна новини - головне на 3 травня

На тлі безуспішних наступальних дій окупантів на сході України ЗСУ посилено готуються до контрнаступу. Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що він може відбутись "найближчими тижнями".

Водночас РФ продовжує тероризувати цивільних. Протягом вівторка, 2 травня 2023 року, від обстрілів з боку росіян на Херсонщині загинули чотири людини, ще семеро – дістали поранень.

РФ також підтягує на схід додаткову техніку, щоб бити нею по цивільній інфраструктурі. Так, фіксується переміщення С-300 в бік Запоріжжя.

Тим не менше ЗСУ продовжують бити по тилу ворога. У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області у понеділок ввечері, 1 травня, було знищено штаб загарбників.

У ніч на 3 травня 2023 року РФ здійснила масований удар іранськими дронами. Сили протиповітряної оборони знищили всі російські БПЛА, які летіли на Київ.

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