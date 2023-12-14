Ракетні війська також не залишили загарбників без уваги.

Українська авіація протягом доби завдала ударів по двох районах зосередження російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зауважили у Генштабі.

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Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 342 тис. 800 осіб.

Серед іншого, ворожих танків було знищено 5 тис. 692 одиниці, бойових броньованих машин – 10 тис. 616, а артилерійських систем – 8 тис. 88.

При цьому, як пише видання Independent, аналізуючи сьогоднішню прес-конференцію Путіна, російський диктатор у своєму виступі сам випадково визнав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 300 тисяч російських солдатів загинули або були важко поранені.

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