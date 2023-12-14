В Україні за добу знищили 1300 окупантів / фото 120 бригада територіальної оборони ЗСУ

В Україні втрати "живої сили" армії РФ перетнули чергову межу: за добу нашим оборонцям вдалося ліквідувати 1300 осіб.

Таким чином з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор орієнтовно втратила близько 342 800 осіб, засвідчив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 14 грудня.

Інші втрати армії РФ в Україні склали:

  • Танків - 5692 (+10) од;
  • бойових броньованих машин - 10616 (+22) од;
  • артилерійських систем - 8088 (+12) од;
  • РСЗВ - 920 (+1) од;
  • засоби ППО - 605 (+0) од;
  • літаків - 324 (+0) од;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33);
  • крилаті ракети - 1606 (+10);
  • кораблі /катери - 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13) од;
  • спеціальна техніка - 1185 (+9).
Особові втрати РФ в Україні станом на 14 грудня склали 342 800 осіб / інфографіка УНІАН

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В ніч на 14 грудня Росія продовжила повітряний терор України: було зафіксовано пуски 42 дронів. Як зранку уточнили Повітряні сили, захисники українського неба збили 41 ціль.

РФ реалізувала пуски дронів "Shahed-136/131" почергово, хвилями, починаючи від 19:00 (13 грудня). Атака тривала з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

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