В Україні втрати "живої сили" армії РФ перетнули чергову межу: за добу нашим оборонцям вдалося ліквідувати 1300 осіб.
Таким чином з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор орієнтовно втратила близько 342 800 осіб, засвідчив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 14 грудня.
Інші втрати армії РФ в Україні склали:
- Танків - 5692 (+10) од;
- бойових броньованих машин - 10616 (+22) од;
- артилерійських систем - 8088 (+12) од;
- РСЗВ - 920 (+1) од;
- засоби ППО - 605 (+0) од;
- літаків - 324 (+0) од;
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6206 (+33);
- крилаті ракети - 1606 (+10);
- кораблі /катери - 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10675 (+13) од;
- спеціальна техніка - 1185 (+9).
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Вночі Україну атакували десятки БПЛА - що збито
В ніч на 14 грудня Росія продовжила повітряний терор України: було зафіксовано пуски 42 дронів. Як зранку уточнили Повітряні сили, захисники українського неба збили 41 ціль.
РФ реалізувала пуски дронів "Shahed-136/131" почергово, хвилями, починаючи від 19:00 (13 грудня). Атака тривала з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.