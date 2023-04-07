Бійці знищили два ворожих танки і вісім артилерійських систем.

Сили оборони України минулої доби, 6 квітня, знищили 480 російських загарбників. Загальне число ліквідованих росіян вже перевищило 177 тисяч осіб.

За інформацією Генерального штаба Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 7 квітня орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 177110 (+480 минулої доби) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3633 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3);

артилерійських систем – 2722 (+8);

РСЗВ – 533 (+1);

засобів ППО ‒ 281;

літаків – 306;

гелікоптерів – 292;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4);

крилатих ракет ‒ 911;

кораблів/катерів ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13);

спеціальної техніки ‒ 304 (+2).

Ситуація на фронті станом на 7 квітня - що відомо

Протягом минулої доби українські захисники відбили понад 40 атак противника на різних ділянках фронту. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Крім того, українська авіація реалізувала шість ударів та знищили три БпЛА різних типів - Орлан-10, Supercam та Ланцет-3. ЗСУ вдалося ліквідувати три коригованих авіаційних бомби.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

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