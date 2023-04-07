За добу вдалося реалізувати 6 ударів по окупантах.

За минулу добу Авіація Сил оборони відзначилася "тріумфальними" результатами за підсумком нових "нальотів" по районах зосередження сил та техніки окупантів.

За даними Генштабу, всього вдалося реалізувати 6 ударів та знищити 3 БпЛА різних типів: Орлан-10, Supercam та Ланцет-3. Також ЗСУ вдалося ліквідувати 3 коригованих авіаційних бомби.

Успіхи на фронті показали й підрозділи ракетних військ і артилерії. За добу вони уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

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РФ продовжує наступальні дії на 4 ділянках фронту

Нагадаємо, що сьогодні зранку Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ та маневри, які намагається розвивати армія РФ на різних ділянках фронту.

Повідомляється, що ворог зосередив свої зусилля на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Також ворог "не забув" і про Бахмут (Донецька область) - там тривають бої.

Всього за добу окупанти завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів по Україні. Здійснили 53 обстріли з РСЗВ.

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