За добу, зокрема, знищено чимало ворожої бронетехніки.

За минулу добу в Україні знищено 540 російських загарбників.

Тепер загальні втрати РФ в Україні орієнтовно становлять приблизно 216 тисяч 180 осіб, про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, опублікованому у понеділок, 12 червня.

Крім того, ліквідовано ще 5 танків супротивника, стільки ж бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем.

Ще знищено 7 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й одна одиниця спецтехніки.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

За відомостями Генштабу ЗСУ, опублікованими вранці 12 червня, росіяни на Донбасі намагалися наступати, але зазнали поразок. За даними Генштабу, упродовж минулої доби на сході нашої держави було 25 боїв.

Також повідомлялося, що супротивники обороняються на двох напрямках - Запорізькому та Херсонському.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні на 11 червня становили приблизно 215 тис. 640 осіб. Крім того, упродовж доби було ліквідовано 24 ворожих бойових броньованих машин.

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