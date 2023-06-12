Багато важко поранених супротивників вмирали в госпіталі, розташованому в Ростовській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти протягом останнього тижня на Бахмутському напрямку зазнали серйозних втрат, а потім багато з поранених вмирали в госпіталі в РФ.

В один з госпіталів, розташований в Ростовській області Росії, кожен день прибували десятки важко поранених окупантів, і багато хто з них не виживали, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні в понеділок вранці, 12 червня.

"...тільки у військовий госпіталь в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щодня прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений і через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед тяжкопоранених", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Захисники України на початку травня на Бахмутському напрямку почали витісняти супротивника із захопленої території, стало відомо про дуже серйозні ворожі втрати.

Вранці 12 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що противники на Бахмутському напрямку намагалися поліпшити тактичне положення, але "отримали по зубах". У Генштабі додали, що ворог безуспішно намагався наступати у бік Іванівського та Білої Гори.

Вас також можуть зацікавити новини: