Рашисти продовжують зазнавати втрат в Україні / фото УНІАН (Олександр Синиця)

Минулої доби українські військові ліквідували 370 російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно становлять:

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  • особового складу ‒ близько 93 тис. 760 (+370) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 тис. 940 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 917 (+5);
  • артилерійських систем – 1 тис. 927 (+1);
  • РСЗВ – 397 (+2);
  • засобів ППО ‒ 211;
  • літаків – 281;
  • гелікоптерів – 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 603;
  • крилатих ракет ‒ 592;
  • кораблів/катерів ‒ 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 тис. 535 (+4);
  • спецтехніки ‒ 167 (+3).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня підрозділи Сил оборони України уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

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