Минулої доби українські військові ліквідували 370 російських окупантів.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.
Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно становлять:
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- особового складу ‒ близько 93 тис. 760 (+370) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 тис. 940 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 917 (+5);
- артилерійських систем – 1 тис. 927 (+1);
- РСЗВ – 397 (+2);
- засобів ППО ‒ 211;
- літаків – 281;
- гелікоптерів – 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 603;
- крилатих ракет ‒ 592;
- кораблів/катерів ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 тис. 535 (+4);
- спецтехніки ‒ 167 (+3).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - йдеться у зведенні.
Війна в Україні: ситуація на фронті
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня підрозділи Сил оборони України уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.