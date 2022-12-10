Також знищено дві ворожі реактивні системи залпового вогню та три танки.

Минулої доби українські військові ліквідували 370 російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Так, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 93 тис. 760 (+370) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 тис. 940 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 917 (+5);

артилерійських систем – 1 тис. 927 (+1);

РСЗВ – 397 (+2);

засобів ППО ‒ 211;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 603;

крилатих ракет ‒ 592;

кораблів/катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 тис. 535 (+4);

спецтехніки ‒ 167 (+3).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня підрозділи Сил оборони України уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

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