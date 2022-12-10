Це ознака низької підготовки танкісті та артилерії ворога.

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на полі бою. Однак нерідко росіяни накривають один одного "дружнім вогнем".

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, "дружній вогонь" - це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.

Крім того, минулої доби підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

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Війна в Україні та втрати РФ: головні новини

Армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Тим часом в окремих регіонах РФ триває мобілізація. Зокрема, повістки вручають військовозобов'язаним в Самарській області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 93 тисячі 390 росіян, за минулу добу - 310.

Також Росія втратила: танків – 2937, бойових броньованих машин – 5912, артилерійських систем – 1926, РСЗВ – 395, засобів ППО – 211, літаків – 281, вертольотів – 264.

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