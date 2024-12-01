За добу Сили оборони знищили 6 танків і 14 артилерійських систем росіян.

Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1 730 російських окупантів. Також українські захисники знищили чимало ворожої техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти втратили 742 130 солдатів. Також Сили оборони знищили багато автомобільної техніки та бойових броньованих машин.

За добу українські захисники ліквідували:

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танків - 9 469 (+6);

бойових броньованих машин - 19 369 (+14);

артилерійських систем - 20 923 (+14);

РСЗВ - 1 253;

засобів ППО - 1 019;

літаків - 369;

вертольотів - 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 803 (+11);

крилатих ракет - 2 852;

кораблів / катерів - 28;

підводних човнів - 1.

Крім цього, українські бійці знищили від початку повномасштабної війни 30 507 (+76) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога й 3 619 (+2) одиниць спеціальної техніки росіян.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ окупувала Берестки та просунулася в Донецькій і Харківській областях. Ситуація на фронті залишається важкою.

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