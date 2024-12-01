Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1 730 російських окупантів. Також українські захисники знищили чимало ворожої техніки, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти втратили 742 130 солдатів. Також Сили оборони знищили багато автомобільної техніки та бойових броньованих машин.
За добу українські захисники ліквідували:
- танків - 9 469 (+6);
- бойових броньованих машин - 19 369 (+14);
- артилерійських систем - 20 923 (+14);
- РСЗВ - 1 253;
- засобів ППО - 1 019;
- літаків - 369;
- вертольотів - 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 803 (+11);
- крилатих ракет - 2 852;
- кораблів / катерів - 28;
- підводних човнів - 1.
Крім цього, українські бійці знищили від початку повномасштабної війни 30 507 (+76) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога й 3 619 (+2) одиниць спеціальної техніки росіян.
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