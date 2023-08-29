Аналітики показали свіжу карту бойових дій.

Українські воїни мають нові успіхи у Запорізькій області - імовірно, наші бійці просунулися вперед біля села Вербове.

На ймовірне просування українських сил біля Вербового вказують теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про свіжі досягнення українських сил, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

"Наразі українські війська проводять дві операції на півдні України в західній частині Запорізької області та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей", - зазначили аналітики.

Відео дня

Крім того, була опублікована свіжа карта бойових дій.

Що треба знати про український контрнаступ - новини

Старт контрнаступу 2023 влада України підтвердила на початку червня. Згодом стало відомо, що наші захисники та захисниці просунулися вперед на півдні України й на Бахмутському напрямку.

Було звільнено низку населених пунктів. Зокрема, 28 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що Збройні сили деокупували село Роботине, яке знаходиться у Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: