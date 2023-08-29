Російські окупанти за добу здійснили майже 50 авіаударів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні триває - упродовж минулої доби між українськими воїнами та російськими загарбниками було 32 бойових зіткнення.

Генштаб Збройних сил України у вівторок, 29 серпня, у своєму ранковому зведенні повідомив, що супротивники намагалися наступати лише на одному напрямку - Мар’їнському. "…Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали, що супротивники на низці напрямків здійснили вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, а також 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах й позиціях захисників України. Через ворожі удари є поранені й жертви серед цивільних, а також зазнали руйнувань, зокрема, школи та житлові будинки.

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Крім того, Генштаб відзвітував про контрнаступ ЗСУ 2023. За його даними, наші бійці продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку, а також, зокрема, закріплюються на тих рубежах, яких вже досягли.

Важливі новини України - війна триває

Увечері 28 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші бійці продовжували стримувати наступ ворогів біля Мар’їнки. За його даними, за добу між нашими захисниками та окупантами було 26 боїв.

Згодом стало відомо, що під час контрнаступальних дій українські воїни домоглися нових успіхів. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ, імовірно, просунулися вперед біля села Вербове Запорізької області. Варто зазначити, що раніше було офіційно підтверджено звільнення села Роботине.

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