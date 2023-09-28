Стало відомо, які втрати понесли загарбники на одному з напрямків.

У ЗСУ розповіли про певні успіхи на півдні країни, знищену ворожу техніку та наслідки російських ударів по цивільному населенню.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, наразі триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію. Зокрема, за минулу добу окупанти завдали три авіаційні удари із застосуванням 17 керованих авіабомб у райони населених пунктів Бериславського району Херсонщини. Під бомбардуванням опинилися Бургунка, Ольгівка, Миколаївка. Зруйновано кілька приватних будинків.

Всього за добу російська армія здійснила близько 100 артилерійських обстрілів з використанням понад 650 снарядів, у тому числі 18 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини.

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"Вночі потужно обстріляно сам Херсон, також потерпали місцеві жителі у Дніпровському, Широкій Балці, Антонівці, Ромашковому та Очакові. Внаслідок обстрілів загинула цивільна людина, ще одна поранена. Пошкоджено 13 будинків, дві складські будівлі, господарчу споруду, гараж та газогін", - розповіли у пресслужбі.

Крім того, у районі населеного пункту Зміївка Бериславського району внаслідок підриву на невизначеному вибуховому предметі загинув чоловік, понівечено трактор.

Своєю чергою, Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 11 окупантів, знищено три гармати, два БТР-82А, три розвідувальні безпілотні літальні апарати типу "ZALA" та "Орлан-10". Також знищено човен та дві одиниці автобронетехніки.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою. Але українські захисники продовжують виконання вогневих завдань. Зокрема, напередодні було отримано підтвердження щодо ліквідації десяти окупантів, знищення трьох гармат противника, бронетранспортера та БТР.

Навіть, коли ракетоносії не перебувають на чергуванні у Чорному морі, рівень ракетної загрози лишається високим. Кілька споряджених ракетоносіїв завжди готові до виходу на бойове чергування.

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