Військові попереджають, що три російські ракетоносії споряджені ракетами та готові до виходу на бойове чергування.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують нищити окупантів разом з технікою, триває контрбатарейна робота.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, оперативна обстановка в зоні відповідальності цього підрозділу ЗСУ залишається напруженою. Водночас українські захисники продовжують виконання вогневих завдань. Зокрема, за минулу добу отримано підтвердження щодо ліквідації десяти окупантів. Також підтверджено знищення трьох гармат противника, бронетранспортера та одного БТР. Решта втрат ворога дорозвідується.

"Зараз в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Продовжуються переміщення сил та засобів між їх позиціями", - розповіли у пресслужбі.

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Корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 8 кораблів. З них 7 - в Чорному та один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

"Однак рівень ракетної загрози лишається високим. Щонайменше три ракетоносії споряджені й готові до виходу на бойове чергування", - попереджають військові.

Також зазначається, що триває контрбатарейна боротьба, ворог активно застосовує тактичну авіацію та інше озброєння. Наприклад, за минулу добу противник завдав ракетного удару двома ракетами по Херсону, внаслідок чого дві цивільні людини поранені, пошкоджено понад 20 будівель.

"Вчора зранку балістичною ракетою "Іскандер-М" влучено по території промислового підприємства в Кривому Розі. Також чотири рази ворог атакував тактичною авіацією Херсонщину. По Херсону, Бериславу, Миколаївці та Ольгівці спрямовано сумарно 17 керованих авіабомб. Пошкоджено лікарню, близько трьох десятків приватних будинків, поранено 72-річну жінку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти за допомогою дронів скинули чотири осколкові боєприпаси в населених пунктах Республіканець, Козацьке, Антонівка. Поранено співробітника поліції.

"Протягом доби ворог здійснив понад 90 артилерійських обстрілів з використанням близько 500 снарядів, у тому числі 10 обстрілів по Херсону та Чорнобаївці. Внаслідок обстрілів 10 цивільних поранено, пошкоджено понад 30 будинків, декілька приватних та автомобілів", - додали у пресслужбі.

Також через російську агресію постраждав ще один місцевий житель. У лісосмузі біля населеного пункту Благодатівка цей 49-річний чоловік збирав дрова та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Внаслідок цього він отримав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи та вогнепальні уламкові поранення кінцівок.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нагадаємо, у вересні РФ вперше залучила на фронті частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. За даними Міністерства оборони Великобританії, підрозділи двох маневрових компонентів армії ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецьким та Луганським регіонами.

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