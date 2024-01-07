Також було знищено десятки одиниць артилерії та важкої техніки.

Сили оборони продовжують нищити російських загарбників ударними темпами. Як йдеться у повідомленні Генштабу, за минулу добу "відмінусовано" ще 860 росіян, загальні втрати особового складу з початку повномасштабного вторгнення склали вже 364 тисячі 730 окупантів.

Крім того, знищено чимало російської техніки:

4 танки (загалом 6022), 22 бойових броньованих машини (11180), 36 артилерійських систем (8653), 1 РСЗВ (951), 4 засоби ППО (637), 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6811), 45 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11523), 10 одиниць спеціальної техніки (1327).

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Крім того, з початку повномасштабної війни українські захисники також знищили 329 літаків, 324 гелікоптери, 1786 крилатих ракет, 23 кораблі/катери, 1 підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну майже трьома десятками "Шахедів" та ракетами. Основними напрямками удару були південь та схід. Українським захисникам вдалося знищити 21 ворожий БПЛА.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

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