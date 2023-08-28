Зокрема, відправився на добриво підполковник СОБР (запасу), який брав участь у штурмі Бахмута.

Втрати Росії в рядах офіцерів під час війни в Україні зросли - ліквідовано підполковника, капітана та трьох лейтенантів.

Як повідомляє в Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц", зокрема, відправився на добриво підполковник СОБР (запасу), який брав участь у штурмі Бахмута.

"Успішно демобілізовані ... підполковник ... Роман Бочаров, капітан Олександр Лебедєв, лейтенант Юрій Поміщиків, лейтенант Дмитро Ходачков, молодший лейтенант Андрій Фоос", - пише Штірліц.

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За інформацією з російських тг-каналів, Бочаров брав участь у штурмі Бахмута у складі ПВК Вагнер.

Втрати окупантів-останні новини

За даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували 490 російських загарбників, довівши загальну цифру втрат окупантів до 261 тис. 310.

Генштаб повідомив, що за добу на фронті сталося 34 бойові зіткнення, окупанти намагалися наступати на трьох напрямках - Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському, але отримали відсіч від ЗСУ.

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