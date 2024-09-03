В оточенні можуть опинитися чотири українські бригади.

Наступ російських військ на Покровськ не тільки ставить під загрозу важливі шляхи постачання, саме місто і всіх його мирних мешканців. Він також створює вкрай небезпечну ситуацію для українських військ на південь від Покровська.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, росіяни, наближаючись до Покровська, обійшли українські сили, що утримують лінію між селом Мемрик і річкою Вовча, яка проходить з півночі на південь за три милі на схід від Мемрика.

"У результаті утворився відкритий виступ, що вдається на схід у російську лінію, - виступ, який за кількох рішучих маневрів росіян може перетворитися на пастку для сотень українських військових", - пише аналітик. Відео дня

Усередині цього виступу перебувають частини 59-ї мотопіхотної бригади, 68-ї єгерської бригади, 117-ї бригади територіальної оборони та 15-ї бригади Національної гвардії. При цьому аналітик зазначає, що цілісність і стійкість цих українських сил залежить від 25-ї повітряно-десантної бригади, яка захищає село Українськ на північному напрямку цієї ділянки.

Можливо, пише аналітик, український відступ уже почався, і це розумний крок з боку українського командування. Відхід із цього виступу віддасть росіянам близько 30 квадратних миль, але дасть змогу зберегти цілісність українських батальйонів у критичний момент, зазначає аналітик. До того ж, деякі оптимістичні оцінки боїв навколо Покровська свідчать про сповільнення російського наступу - що може дати українцям час і простір для зміцнення оборони та логістики і порятунку міста.

"Військ не вистачає. Їх настільки мало, що втрата частин чотирьох бригад може виявитися катастрофічною для українців. Водночас успішна евакуація цих майже оточених військ може зміцнити випрямлену й укорочену українську лінію", - вважає аналітик Forbes.

Він підкреслює, що це, ймовірно, буде найоптимістичнішим результатом для українців, які обороняють Покровськ, оскільки, за даними експертів, стабілізація на цій ділянці лінії фронту можлива до осені, після того як російська армія вичерпає свій наступальний потенціал.

Ситуація біля Покровська - новини

Напередодні видання The Telegraph інформувало, що війська РФ просуваються в напрямку Покровська Донецької області. Передбачалося, що вже у вересні Україна може втратити Покровськ, адже дії окупантів загрожують оточенням великих ділянок українського фронту.

Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх двох днів російські загарбницькі війська не просувалися на Покровському напрямку, водночас досить велика кількість російських військових перекинута з окупованої частини півдня України - Запорізької області та Херсонщини - до Курської області РФ.

За даними аналітиків ISW, у ЗСУ є успіхи під Покровськом. Так, згідно з кадрами з геолокацією, українські воїни відновили позиції на південному заході Новогродівки.

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