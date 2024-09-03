Якщо ворогу вдасться окупувати Покровськ, то це створить значні загрози для Дніпропетровської області.

Бої та перші штурми російських окупантів міста Покровськ (Донецька область) можуть розпочатись вже ближчим часом. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Іван Ступак.

Він, зокрема, послався на "певну інформацію" в мережі, яка "передусім йде від росіян".

"Вони повідомляють про своє активне просування й начебто підозрюють, що в ЗСУ є певний план. Тобто, що щось тут не так. Повідомлення ж від ЗСУ зовсім інші. Наші військові повідомляють, що стримують ворога усіма можливими силами на Покровському напрямку. Я не буду нічого передбачати, зокрема й те, скільки може протриматись Покровськ, але бої за місто можуть розпочатись дуже скоро", - каже експерт. Відео дня

За його словами, якщо ворогу вдасться окупувати Покровськ, то це створить значні загрози для Дніпропетровської області.

"Росіяни знаходяться за більш як 10 км від Покровська. Втім, враховуючи, що агломерація, то дуже важко зараз точно визначити відстань, на якій вони знаходяться від міста. Особисто я очікую, що найближчими тижнями розпочнуться бої за місто Покровськ. Ймовірно, трішки пізніше росіяни почнуть активніше застосовувати артилерію й авіацію. Оскільки той плацдарм, який є сьогодні, не дозволяє їм використовувати фугасні авіаційні бомби й гелікоптери. Однак, великим ризиком є те, що розташоване за містом Покровськ. Це Дніпропетровська область", - резюмував Ступак.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич розповів про загрози падіння Покровська. За його словами, втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу, однак час на зміну курсу спливає.

Як сказав військовий, "якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ".

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