ЗСУ продовжують нищити окупантів / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Українські військові продовжили нищити російських окупантів на фронті. Так, за добу ліквідовано ще 830 російських окупантів.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 450080 (+830) осіб;
  • танків ‒ 7132 (+22) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 13667 (+47);
  • артилерійських систем / РСЗВ – 11404 (+18) / 1040 (+1);
  • засоби ППО ‒ 753 (+0);
  • літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9070 (+37);
  • крилаті ракети ‒ 2067 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15248 (+67);
  • спеціальна техніка ‒ 1876 (+8).
Інфографіка ЗСУ

Війна в Україні: новини 

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Відео дня

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: