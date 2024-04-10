За добу наші військові відправили до пекла 830 окупантів.

Українські військові продовжили нищити російських окупантів на фронті. Так, за добу ліквідовано ще 830 російських окупантів.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 450080 (+830) осіб;

танків ‒ 7132 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 13667 (+47);

артилерійських систем / РСЗВ – 11404 (+18) / 1040 (+1);

засоби ППО ‒ 753 (+0);

літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9070 (+37);

крилаті ракети ‒ 2067 (+2);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15248 (+67);

спеціальна техніка ‒ 1876 (+8).

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Відео дня

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

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