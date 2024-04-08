Зокрема, Росія нарощує виробництво ударних безпілотників Shahed-136.

Оборонно-промисловий комплекс РФ не здатен виробляти таку кількість озброєння, яка дозволило б окупантам захопити українські території. Однак Москва взялася за "чистку" складів танків і снарядів.

Про це пише Welt. Що стосується дронів, то Росія нарощує виробництво ударних безпілотників Shahed-136. Водночас збільшити обсяги виробництва ракет Москва не може через наявність там західних компонентів.

"Якщо уважніше розглянути чотири ключові сфери озброєнь, то ситуація набагато менш райдужна – і водночас далека від надій українців та їхніх західних партнерів", -–пише видання.

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Яка ситуація з танками

За даними аналітиків порталу ORYX, російська армія вже втратила в Україні 8 400 одиниць бронетехніки. До цього числа увійшли 2,9 тисячі танків і 5,5 тисячі бронетранспортерів.

Загалом перед повномасштабним вторгненням у росіян було близько 10 тис. одиниць цього виду техніки (як нових зразків, так і тих, що стояли на полігонах). Станом на початок 2024 року із супутникових знімків стало відомо, що у РФ є ще 40% танків на полігонах. Вони відновлюватимуться і відправлятимуться на фронт в Україну. Темпи оцінюють на рівні до 1 600 одиниць на рік. Також росіяни можуть випускати до 200 бронемашин на рік.

Згідно з підрахунками Йоганна Мішеля і Майкла Джерстада з Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень, запаси старої техніки в РФ зменшаться до нуля протягом двох-трьох років.

Що з ракетами

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що РФ може випускати близько 230 штук деяких видів ракет на місяць. 130 штук із них мають дальність понад 350 км, ще 100 – із меншою дальністю.

Через західні санкції наростити виробництво Москва не може. У кожній ракеті, яка виробляється Росією, є від 40 до 50 елементів західного походження. Про брак ракет свідчить і те, що РФ змушена робити паузи в обстрілах України, а також веде переговори про постачання зброї з Іраном і Північною Кореєю.

Виробництво дронів

Нещодавно російський міністр промисловості заявив, що у 2025 році РФ має намір випустити 5 тисяч ударних дронів типу Shahed-136. Їх окупанти щодня використовують для атак по українських містах. Водночас загальна мета з випуску дронів того року становить 11 тисяч одиниць.

У середньому у 2023 році росіяни випускали по Україні по 8 дронів на добу, виходячи з того, що всього було застосовано 3095 БПЛА. У 2024 році цей показник сильно не змінився, що говорить про те, що росіяни не змогли істотно наростити виробництво ударних безпілотників

З урахуванням атаки по заводу в Татарстані 4 квітня, є сумніви, що ситуація покращиться.

Яка ситуація з артилерійськими снарядами

У 2024 році російська промисловість здатна випустити 2,1 млн снарядів. Welt зазначає, що Москва також може розраховувати на радянські запаси, а також на поставки від своїх партнерів. Основними постачальниками називають Білорусь і Північну Корею. Так, КНДР надіслала Росії вже 3 млн артилерійських снарядів.

"Стан боєприпасів, що зберігаються, імовірно, буде дуже поганим, оскільки, з огляду на величезне споживання в перші два роки після вторгнення, збройові компанії, імовірно, вже вибрали найкращі резерви", – йдеться в матеріалі.

Виробництво зброї в Росії

Російські військові випробували на передовій в Україні новий роботизований комплекс "Сталкер". Його окупанти використовували для зачистки району від вибухонебезпечних предметів і встановлених мін на Авдіївському напрямку.

Крім того, РФ, імовірно, створила власний морський дрон. Один такий виловили з моря в Румунії. Він побудований на базі рятувального катера та протикорабельної ракети, кажуть експерти.

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