Іншим "гарячим" напрямком залишається Лиманський.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог сьогодні, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Про це зазначається у оперативному вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Іншим "гарячим" напрямком залишається Лиманський. Тут нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог так само, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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За даними Генштабу, загалом від початку доби по всій лінії фронту зафіксовано 45 бойових зіткнень.

На Куп’янському та Херсонському напрямках цієї доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни, за підтримки авіації, 3 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Як повідомляється, цієї доби ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються.

Українські захисники також продовжують завдавати ударів по силах ворога. Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останніми тижнями росіяни безперевно штурмують Новопавлівський напрям. Зокрема, 23 березня станом на вечір по всій лінії фронту в Україні було зафіксовано 64 бойових зіткнення, з них на Новопавлівський напрямок припало більше половини.

Військовий експерт Андрій Крамаров, коментуючи ситуацію на фронті зазначив, що наступальний потенціал Російської Федерації на деяких ділянках вичерпався. Це стосується ключових напрямків, наприклад, Авдіївського, Бахмутського, де ЗСУ почали будувати оборонні укріплення.

За його словами, до інавгурації Путіна, яка має відбутися 7 травня, ворог може зайти на територію якихось сірих зон - до невеликих селищ, але це не будуть великі штурми, тому що Росії треба відновитися і накопичити ресурс.

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