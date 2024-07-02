У Путіна вважають, що прем’єр-міністр Угорщини у Києві буде відстоювати інтереси Євросоюзу, а не своєї країни.

Росія нічого не очікує від поїздки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Про це заявив речник правителя РФ Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.

"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – зазначив Пєсков.

При цьому речник Путіна назвав Орбана політиком, який "досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

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Візит Віктора Орбана в Україну

У вівторок, 2 липня, угорський прем’єр Орбан прибув до Києва. На зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським сторони говоритили про мир з Росією і про взаємовідносини України та Угорщини.

Зокрема, Орбан зробив Зеленському пропозицію щодо війни з Росією. На його думку, варто подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією.

У свою чергу Зеленський пояснив Орбану, чому потрібно зберігати військову підтримку України на достатньому рівні. Крім того, він нагадав, що нині ведеться робота над умовами для укладення договору про членство України в Євросоюзі.

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