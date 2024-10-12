Також знищено 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем.

Українські Сили оборони за минулу добу знищили 1290 російських загарбників, таким чином, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять вже 667 тисяч 630 осіб.

Також, як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські бійці знищили чимало ворожої техніки.

Так, за минулу добу знищено 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Крім того, ліквідовано 110 БПЛА ворога.

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Також було знищено чимало автомобільної техніки та автоцистерн - 115 одиниць, і 38 одиниць спеціальної техніки.

Війна в Україні – новини з фронту

Як повідомляв начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко, ворог на сході продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках. Російські окупанти використовують велику кількість резервів, боєприпасів та зброї. Бої відбуваються майже кожної години по всій лінії розмежування.

Раніше командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Микола Зінько заявив, що російські окупанти не припиняють спроб прорвати українську лінію оборони на Краматорському напрямку.

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