Аналітики зазначають, що в ньому міг бути РЕБ.

На Торецькому напрямку українські воїни знищили "танк-сарай", який російські загарбники дуже намагалися захистити від дронових атак.

Вчора 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу розповіла про невдалий для окупантів штурм, в якому ті задіяли піхоту та два "зашитих танки". Артилеристи та пілоти БПЛА зупинили їх, завдавши російській армії нових втрат. Один танк вивели з ладу, а другий - знищили.

Сьогодні проєкт DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити знищений "танк-чудовіще" ближче. Українські бійці кажуть, що витратили на це близько 60 FPV-дронів:

"Було дуже важко знайти слабке місце. Чому важливо його знищувати? Бо окрім піхоти в таких сараях, може бути РЕБ, що дасть змогу доїхати іншій техніці. Також наявність мінних тралів, які розчищають шлях для майбутніх штурмів, зокрема, для мотоциклів тощо".

Що таке "танк-сарай"

"Танки-сараї" - це іронічна назва, яку українські військові та аналітики почали вживати щодо деяких модифікацій російських танків, особливо Т-62 та Т-55, оснащених примітивним захистом у вигляді великої металевої конструкції поверх башти. Візуально вона справді нагадує дах від сараю - звідси й назва.

Зазвичай такі танки мають металевий каркас або сітку над баштою, схожу на дах або навіс. Також іноді вони додатково обкладені мішками з піском, бочками чи плитами.

Таким чином окупанти намагаються захиститися від FPV-дронів і протитанкових ракетних комплексів, а також касетних і артилерійських снарядів.

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