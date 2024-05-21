Лише вчора окупанти втратили 26 солдатів та 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Від початку наступу на Харківському напрямку Росія втратила майже дві тисячі солдатів та понад 340 одиниць техніки.

Про це у понеділок, 20 травня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки", - йдеться у зведенні.

Повідомлялося, що на цьому напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох, росіяни двічі атакували поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках селищ Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

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У зведенні, яке опублікували за кілька годин, йшлося вже про п'ять спроб прорвати українську оборону в районах цих населених пунктів. Бої тривали у трьох локаціях, українські сили провели штурми в окремих районах.

Зазначалося, що 20 травня росіяни втратили 26 солдатів вбитими та пораненими, також було ліквідовано 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Втрати Росії у війні: що відомо

Вчора вранці Генштаб повідомляв, що з 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні понад 493 тисячі окупантів, 811 засобів протиповітряної оборони, понад 14 тисяч бойових броньованих машин, 354 літака, 28 кораблів та катерів, а також іншу техніку.

3 окрема штурмова бригада звітувала про ураження понад 30 одиниць техніки РФ на Харківському напрямку. Також вони повідомили про ліквідацію 120 та поранення 338 окупантів за останній тиждень.

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