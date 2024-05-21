Від початку наступу на Харківському напрямку Росія втратила майже дві тисячі солдатів та понад 340 одиниць техніки.
Про це у понеділок, 20 травня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки", - йдеться у зведенні.
Повідомлялося, що на цьому напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох, росіяни двічі атакували поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках селищ Стариця та Липці. Ситуація контрольована.
У зведенні, яке опублікували за кілька годин, йшлося вже про п'ять спроб прорвати українську оборону в районах цих населених пунктів. Бої тривали у трьох локаціях, українські сили провели штурми в окремих районах.
Зазначалося, що 20 травня росіяни втратили 26 солдатів вбитими та пораненими, також було ліквідовано 15 одиниць озброєння та військової техніки.
Втрати Росії у війні: що відомо
Вчора вранці Генштаб повідомляв, що з 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні понад 493 тисячі окупантів, 811 засобів протиповітряної оборони, понад 14 тисяч бойових броньованих машин, 354 літака, 28 кораблів та катерів, а також іншу техніку.
3 окрема штурмова бригада звітувала про ураження понад 30 одиниць техніки РФ на Харківському напрямку. Також вони повідомили про ліквідацію 120 та поранення 338 окупантів за останній тиждень.