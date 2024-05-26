ЗСУ потужно оновили втрати РФ: мінус 1100 окупантів та літак

Загальні втрати у живій силі перевищили 501 тис. військових вбитими та пораненими.

Минулої доби Росія втратила на війні ще 1110 окупантів. Загальні втрати у живій силі від початку повномасштабного вторгнення втрати країни-агресорки перевищили 501 тис. військових вбитими та пораненими.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, станом на неділю, 26 травня, втрати армії РФ становлять:

особового складу - близько 501 190 (+1110) осіб;

танків - 7662 (+12) од;

бойових броньованих машин - 14 803 (+17) од;

артилерійських систем - 12 953 (+24) од;

РСЗВ - 1083 (+1) од;

засобів ППО - 814 (+0) од;

літаків - 357 (+1) од;

гелікоптерів - 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 425 (+11);

крилатих ракет - 2209 (+0);

кораблів/катерів - 27 (+0) од;

підводних човнів - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17 639 (+31) од;

спеціальної техніки - 2111 (+7).

Війна в Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вчора на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе.

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Крім того, українські захисники збили черговий російський літак на Донеччині. Йдеться про ворожий штурмовик Су-25. Його "приземлили" на Покровському напрямку бійці 110-ї окремої механізованої бригади. Відомо, що це вже 8-й ворожий літак на рахунку військових за останні 20 днів.

Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко висловив упевненість в тому, що найближчими місяцями на певних напрямках фронту Сили оборони будуть переломлювати ситуацію на свою користь.

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