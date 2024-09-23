В ОТУ "Харків" також оцінили ситуацію на цьому напрямку.

Методи для перемоги у Росії незмінні - це "кров, м’ясо і життя своїх співвітчизників". За чотири місяці на Харківському напрямку російська армія втратила понад 16 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими.

Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев. "Це фактично населення невеликого райцентру. Але він (ворог, - УНІАН) не рахується зі своїми втратами, його не цікавлять втрати свого особового складу. Він воліє краще зберігати техніку чи якесь своє озброєння", - пояснив військовий.

Тому дуже часто особовий склад армії РФ відправляють на якісь "незрозумілі штурми", використовуючи їх як приманку, щоб по ним почали відпрацьовувати Сили оборони. "Таким чином вони намагаються вивідати нашу систему вогню і потім вже наносити ураження. Але ті люди стовідсотково гинуть від нашого вогньового ураження", - підкреслив він.

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За словами речника ОТУ "Харків", найбільш гарячою точкою на Харківському напрямку наразі лишається район Вовчанська, саме місто та прилеглі до нього населені пункти.

"Там ворог діє найактивніше. Самі важкі бої тривають в самому місті. Там противник подекуди намагається розширити зону контролю. Він використовує для цього всі наявні засоби і сили, здійснює обстріли міста с РСЗВ або з важкої вогнеметної системи. Ворог не рахується з власними втратами, подекуди йому вдається наносити ураження по своїм же підрозділам. Такий friendly fire свідчить про те, що противник вже перебуває у стані якогось відчаю чи максимальної злості", - акцентував Саранцев.

Росіяни мають завдання просунутися до свого підрозділу, який продовжує бути заблокованим на агрегатному заводі. "Звичайно, їм це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні сили, засоби і можливості противника. Ми знаємо ті сили, які він заводить для того, щоб переформувати штурмові групи, щоб посилити тих штурмовиків які йдуть в бій. І звичайно ми проводимо певні заходи, щоб ефективно протидіяти ворогу", - додав він.

Речник зазначив, що на напрямку Глибоке - Липці загарбники знизили свою активність, але продовжують обстрілювати підрозділи українських Сил оборони.

"Противник продовжує нарощувати свої сили. Нарощує штурмові групи, переформовує їх і намагається завести туди додатковий особовий склад. Він нарощує системи зв'язку та системи управління. Тобто, всі ці фактори свідчать про те що, коли ворог визначить для себе сприятливі умови, то він звичайно буде намагатися атакувати наші підрозділи. І ми до цього також маємо бути готові", - підкреслив Саранцев.

Врати Росії в Україні

За даними українського Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили понад 643 тисячі своїх військових. Також спалено 8784 танків, 17252 бойових броньованих машин, 25102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3145 одиниць спецтехніки.

За інформацією ОТУ "Харків", в період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку російські окупанти втратили 16384 військовослужбовців (безповоротних 5426, поранених - 10958).

За словами офіцера бригади "Рубіж" Володимира Черняка, на цьому напрямку окупанти найбільше скеровують свої штурмові дії в районі Вовчанська та населеного пункту Глибоке.

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