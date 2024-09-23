Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони України знищили близько 1330 окупантів, повідомили в Генштабі.
Загальні втрати російських військових на українській землі становлять 643 750 осіб. Крім того, українські оборонці продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема було спалено:
- танків ‒ 8784 (+16);
- бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30);
- артилерійських систем – 18414 (+81);
- РСЗВ – 1197 (+2);
- засоби ППО ‒ 949;
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71);
- крилатих ракет ‒ 2595 ;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів - 1.
Також українські захисники знищили вже 25102 (+79) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога і 3145 (+1) одиницю спеціальної техніки окупантів.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
Напередодні в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил показали наслідки масованого російського штурму РФ. Для наступу окупанти застосували 6 танків та 14 бронемашин з піхотою. Силам оборони вдалося спалити 4 одиниці військової техніки, ще один танк – підбити. Інша техніка "ганебно втекла" з поля бою.
Тим часом російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних жителях. Так, 22 вересня загарбники вдарили ймовірно КАБом по Запоріжжю. Внаслідок удару відомо про 13 постраждалих.