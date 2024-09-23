Також українські оборонці спалили десятки одиниць ворожої техніки.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони України знищили близько 1330 окупантів, повідомили в Генштабі.

Загальні втрати російських військових на українській землі становлять 643 750 осіб. Крім того, українські оборонці продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема було спалено:

танків ‒ 8784 (+16);

бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30);

артилерійських систем – 18414 (+81);

РСЗВ – 1197 (+2);

засоби ППО ‒ 949;

літаків – 369;

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71);

крилатих ракет ‒ 2595 ;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів - 1.

Також українські захисники знищили вже 25102 (+79) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога і 3145 (+1) одиницю спеціальної техніки окупантів.

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Напередодні в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил показали наслідки масованого російського штурму РФ. Для наступу окупанти застосували 6 танків та 14 бронемашин з піхотою. Силам оборони вдалося спалити 4 одиниці військової техніки, ще один танк – підбити. Інша техніка "ганебно втекла" з поля бою.

Тим часом російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних жителях. Так, 22 вересня загарбники вдарили ймовірно КАБом по Запоріжжю. Внаслідок удару відомо про 13 постраждалих.

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