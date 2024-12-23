Пожежа виникла на складі на території економічної зони "Алабуґа".

У Росії згорів склад із деталями до безпілотників "Шахед", які агресор застосовує для ударів по Україні, повідомляє Головне управління розвідки України.

Як йдеться у повідомленні, "загадкова руйнівна пожежа" виникла на складі на території економічної зони "Алабуґа", де зберігались деталі до БПЛА типу "Shahed-136", і стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу РФ.

"У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" — все згоріло", - йденться у повідомленні ГУР.

Відео дня

Зазначається, що втрати агресора внаслідок знищення російського складу оцінюються у 16 мільйонів доларів.

Пожежі у Росії - новини

Раніше у ГУР повідомляли, що у Росії внаслідок пожеж знищені винищувач Су-30 і три локомотиви.

Зазначається, що 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа в місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Також у ніч на 14 грудня Сили оборони України вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: