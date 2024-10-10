Росія, щоб збільшити виробництво "Шахедів", користується послугами підлітків, студентів та іноземних жінок.

Росія продовжує розвивати особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані після того, як окремі її частини переключилися на військове виробництво, зокрема, на іранські безпілотні літальні апарати "Шахед-136". До 2025 року російські заводи на цій території планують збільшити виробництво до 6 тисяч одиниць БПЛА на рік (за поточних 4500 од. на рік), пише Associated Press.

У документах, що просочилися, зазначено, що ще на початку війни Росія та Іран підписали угоду на суму 1,7 мільярда доларів на купівлю Shahed 136. Спочатку дрони поставлялися в РФ у розібраному вигляді, але незабаром виробництво було перенесено в "Алабугу". Цей завод, як повідомляється, тепер є основним у Росії з виробництва "Шахедів".

Експерти повідомляють, що в умовах рекордно низького рівня безробіття, коли багато росіян вже або працювали у військовій промисловості, або воювали в Україні, або втекли за кордон, керівництво заводу вдалося до допомоги студентів професійних училищ і дешевої іноземної робочої сили, бо знайти робітників було проблемою.

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Під час розслідування AP, стало відомо, що "Алабуга" виявилася єдиним російським виробництвом, яке набирає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї.

За словами Девіда Олбрайта, колишнього інспектора ООН з озброєнь, близько 90% іноземних жінок, найнятих за програмою "Алабуга Старт", працюють над створенням безпілотників, особливо деталей, "які не вимагають особливих навичок". Також у документах зазначено, що, якщо у 2023 році чисельність персоналу становила близько 900 осіб, то у 2025 році їхня кількість збільшиться до 2600 осіб.

Чиновники проводили вербувальні заходи в Уганді та намагалися набрати співробітників у її дитячих будинках, ідеться в повідомленнях у Telegram-каналі "Алабуги". Завод також залучає робітників з Алабузького політехнічного технікуму - розташованої неподалік професійної школи-інтернату для росіян 16-18 років і 18-22 річних вихідців із Середньої Азії, випускники якої називають себе фахівцями з виробництва безпілотників. За даними розслідувальних видань "Протокол" і "Разворот", деяким із них лише 15 років, і вони скаржаться на погані умови праці.

Інші новини про російське виробництво

Раніше УНІАН повідомляв, що російський ВПК страждає від гострого дефіциту робочих рук. Путін "хвалився", що нібито за останні півтора року в оборонному секторі РФ було створено понад півмільйона робочих місць, хоча це, за словами експертів, не означає, що всі вони були зайняті новими працівниками.

Крім того, експерт пояснив, як підірвати виробництво снарядів у РФ. За його словами, завадити виробництву доволі складно - і робити це потрібно не за допомогою далекобійних ракет, а внаслідок диверсій.

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