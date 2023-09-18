Крім того, знищено було 31 одиницю військової техніки загарбників.

На Таврійському напрямку загальні втрати російських окупантів за добу, зокрема знищеними та пораненими, склалали понад 300 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. "На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Наші воїни йдуть вперед", - наголосив він.

Тарнавський додав, що загалом протягом минулої доби загарбники 26 разів атакували позиції українських військ, здійснили 665 обстрілів та завдали 18 авіаударів.

Відео дня

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тисячу 90 вогневих завдань. "За останню добу втрати ворога склали 313 осіб (безповоротні - 135, поранені - 177, полон - 1). Знищено 31 одиницю військової техніки противника", - повідомив Тарнавський.

Йдеться, зокрема про дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи та міномета, один засіб протиповітряної оборони, 13 безпілотників та дві одиниці спеціальної техніки. Також знищено було два склади боєприпасів та один інший важливий об’єкт окупантів.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що українські війська на Бахмутському напрямку відбили низку атак російських окупантів в районі Кліщіївки та не дали їм відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаки в районі Роботиного. Тим часом загарбники завдали авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного, а артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 українських населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: