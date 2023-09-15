За останню добу втрати ворога на цьому напрямку склали 165 осіб, серед яких 124 поранених.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби було знищено 41 російського окупанта та 25 одиниць ворожої військової техніки, серед якої, зокрема п’ять танків.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загалом протягом минулої доби загарбники 14 разів атакували позиції українських військ та здійснили 738 обстрілів, завдали 22 авіаудари.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1119 вогневих завдань", - додав Тарнавський.

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Командувач повідомив, що за останню добу втрати ворога склали 165 осіб, серед яких 41 окупант ліквідований, ще 124 - поранені.

Крім того, було знищено 25 одиниць військової техніки противника: п’ять танків, дві бойові броньовані машини, сім артилерійських систем та мінометів, п’ять безпілотників та шість одиниць автомобільної техніки. Також знищено було два склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 15 вересня, у Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що російські окупанти втратили вже 271 тис. 440 військових, 470 з яких - за останню добу.

Також за час повномасштабного вторгнення Росії було знищено, зокрема 4 тис. 612 ворожих танків, 5 тис. 972 артсистем та 4 тис. 714 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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