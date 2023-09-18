На Мар'їнському напрямку українські захисники успішно відбили близько 10 атак загарбників в районі Мар’їнки, а на Запорізькому було відбито атаки в районі Роботиного.

Збройні сили України на Бахмутському напрямку успішно відбили низку атак російських окупантів в районі Кліщіївки та не дали їм відновити втрачене положення в районі Андріївки.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

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На Куп'янському напрямку окупанти, зокрема завдали авіаційних ударів в районах Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області, а на Лиманському авіаударів було завдано біля Білогорівки Луганської області та Новосадового Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області", - повідомили у Генштабі і додали, що також ряд населених пунктів зазнав артилерійських та мінометних обстрілів.

На Шахтарському напрямку ворог, зокрема завдав авіаційних ударів неподалік Вугледара та Старомайорського Донецької області.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного", - йдеться у повідомленні та зазначається, що артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області, а ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території", - наголосили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 18 вересня, начальник прес-служби Східного угрупування ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти намагаються штурмувати Андріївку та Кліщіївку, але всі їхні спроби безуспішні.

Україні військовослужбовці закріпляються на рубежах та тримають оборону, не даючи ворогу прорватися вглибину своїх порядків та відбити позиції.

Також відомо, що упродовж цієї доби українські захисники завдали ударів по кількох районах зосередження російських окупантів та уразили їхню техніку, зокрема шість артилерійських засобів.

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