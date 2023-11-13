Це вже третя така ціль.

Українські військовослужбовці знищили вже третю російську мобільну систему радіоелектронної боротьби під назвою "Свет-КУ".

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сил оборони півдня України. Першу рідкісну систему "Свет-КУ українські воїни "затрофеїли" ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року. Друга була знищена цього серпня.

"І ось на початку цього місяця - вже третю російську "Свет-КУ" демілітаризовано з вогником", - зазначили вони.

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Нагадаємо, вчора у Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували, що з початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила близько 311 750 окупантів.

Крім того, за цей час загарбницькі війська втратили 5356 танків, понад 10 тисяч бойових броньованих машин, 7591 артилерійську систему, 883 реактивні системи залпового вогню, 581 засіб протиповітряної оборони, 9963 транспортних засоби та 1078 одиниць спеціальної техніки.

Також, за даними Генерального штабу, російські війська залишилися без 322 літаків, 324 гелікоптерів та 5644 безпілотних літальних апаратів. Знищено 1561 крилату ракету, а також 20 російських кораблів й катерів та одну субмарину.

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