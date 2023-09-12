Серед втрат противника – комплекси радіоелектронної боротьби та відеоспостереження.

На херсонському напрямку на одному з напрямків ворог зазнав відчутних втрат.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, у цій зоні відповідальності ЗСУ наразі різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Водночас зазначається, що триває контрбатарейна боротьба.

Зокрема, за минулу добу українські захисники ліквідували 52 російських військових, знищили три танки, реактивну систему залпового вогню "Град", три гармати та самохідну артилерійську установку окупантів. Крім того, знищено п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Shahid-131/136", одинадцять одиниць автомобільної техніки, човен, комплект антенних систем станції радіоелектронної боротьби, польовий пункт боєпостачання і комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці прозвали "очами Мордору".

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За даними прес-служби, корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто в кількості 13 одиниць: 12 кораблів у Чорному морі, один - в Азовському. Зараз ракетоносії ворога заведені в пункти базування, але він продовжує завдавати ударів по мирному населенню та позиціях Сил оборони. Зокрема, окупанти завдали авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб в район населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, а також в напрямку острова Зміїний (Одещина). За даними українських захисників, втрат та руйнувань через це не сталося.

Однак за минулу добу противник здійснив ще 75 артилерійських обстрілів по прифронтових громадах Миколаївщині та Херсонщині з використанням близько 420 снарядів, у тому числі 16 обстрілів населених пунктів: двічі атакував Очаків, Станіслав, Білозерку і Антонівку. Херсон за добу зазнав 5 обстрілів. Поранено 5 цивільних, пошкоджено газогін, 25 житлових будинків, адміністративну будівлю, будівлю медзакладу, господарчу споруду, гараж та автомобіль.

ЗСУ "мінуснули" ворожий дрон за 6 мільйонів доларів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, поблизу острова Зміїний (Одеська область) ЗСУ знищили багатофункціональний ворожий дрон "Форпост", вартість якого складає близько 6 мільйонів доларів. Цей дрон може вести цілодобову розвідку та здатен підсвічувати лазером цілі для високоточних боєприпасів.

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