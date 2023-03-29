В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці.

За добу українські військові відбили 57 атак російських окупантів на чотирьох напрямках, йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Зазначається, що в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці. "Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках", - сказано у зведенні.

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Так, на Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове, а на Авдіївському та Мар’їнському - в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте українські захисники утримують місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби на цьому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка наразі перебуває без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. "На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей", - додали у Генштабі.

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Станом на вечір 28 березня ситуація на Бахмутському напрямку залишалась контрольованою, але російські загарбники кидають на штурм українських позицій свої кращі підрозділи.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що в Бахмуті зменшилась кількість бойових зіткнень з ворогом. За добу на цьому напрямку відбулось 19 боїв із противником, 14 з них - у місті.

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