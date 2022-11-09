Українські воїни поцілили у станції радіоелектронної боротьби.

Українська авіація упродовж поточної доби завдала по ворогу 4 удари, на різних напрямках збито 5 іранських безпілотників "Шахед" та 2 "Орлани".

Уражено, зокрема, 2 позиції засобів протиповітряної оборони супротивника, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки...", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

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Упродовж минулої доби, 8 листопада, українські морські піхотинці ліквідували понад 30 супротивників, 5 ворожих танків та два дрони.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби всього на нашій території знищили близько 780 ворогів.

Станом на 9 листопада в Україні ліквідовані 77 950 загарбників і, зокрема, 2 тис. 801 ворожий танк, 205 систем ППО та 1 483 безпілотники.

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