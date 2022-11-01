Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.

Упродовж доби українська авіація завдала по ворогу 22 удари, знищено два БпЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Шахед-136".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 - пораненими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари.

Зокрема, як поінформували в Генштабі, під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

"На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Шахед-136". Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. Попри уповільнення темпів просування, українські захисники продовжили "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвіз росіянам техніки й боєприпасів.

Згідно з аналізом Інституту вивчення війни, українські війська наступають у напрямку траси Р-66 Сватове - Кремінна на північ від Кремінної.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території.

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, імовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців.

За добу противник завдав 60 ракетних та 15 авіаударів по Україні, ударів ворога зазнали райони понад 50 населених пунктів. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Також вночі росіяни знову обстріляли Нікополь, а вранці Миколаїв - ракетами С-300 і Краматорськ.

На думку екс-командувача армією США Бен Ходжеса, повна деокупація України буде здійснена до літа 2023 року: "Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій ті перебували в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму".

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