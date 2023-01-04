Супротивник також втратив п’ять одиниць автомобільної техніки та безпілотники, зазначили у МВС.

Спецпризначенці Національної гвардії з початку року знищили 12 ворожих бойових машин піхоти у Донецькій області.

Супротивники намагаються використовувати БМП для прориву оборони українських воїнів, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, з початку року знищено 12 БМП...", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ліквідовано п’ять одиниць автомобільної техніки супротивника та два БПЛА.

Ситуація на Донбасі - що треба знати

4 січня вранці Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку та намагається покращити своє тактичне положення на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському.

Також у Генштабі зазначили, що на Донбасі захисники України відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів.

Пізніше стало відомо, що втрати Росії в Україні зросли на понад 700 осіб і становлять близько 108 910 загарбників. Крім того, на нашій землі знищені 6 106 ворожих бойових броньованих машин.

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