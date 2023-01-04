Спецпризначенці Національної гвардії з початку року знищили 12 ворожих бойових машин піхоти у Донецькій області.
Супротивники намагаються використовувати БМП для прориву оборони українських воїнів, про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, з початку року знищено 12 БМП...", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ліквідовано п’ять одиниць автомобільної техніки супротивника та два БПЛА.
Ситуація на Донбасі - що треба знати
4 січня вранці Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку та намагається покращити своє тактичне положення на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському.
Також у Генштабі зазначили, що на Донбасі захисники України відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів.
Пізніше стало відомо, що втрати Росії в Україні зросли на понад 700 осіб і становлять близько 108 910 загарбників. Крім того, на нашій землі знищені 6 106 ворожих бойових броньованих машин.