Ліквідовано ще чотири танки ворога, зазначили у Генштабі.

Втрати ворога різко перетнули нову психологічну позначку і тепер становлять понад 195 тисяч російських загарбників.

За добу супротивник втратив 650 посіпак, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. За даними Генштабу, станом на 9 травня на нашій землі з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідовані приблизно 195620 загарбників.

У Генштабі додали, що також упродовж минулої доби були ліквідовані чотири танки росіян, стільки ж бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, вісім крилатих ракет, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спецтехніки.

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Вранці 9 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися наступати на Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. На цих напрямках упродовж минулої доби наші воїни відбили понад 40 атак з боку супротивника.

Ворог зазнає величезних втрат на українській землі. З 24 лютого 2022 року - саме тоді стартувало повномасштабне вторгнення РФ, станом на 8 травня було відомо про ліквідацію приблизно 194 970 окупантів.

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