На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там росіяни провели 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав", - зазначли у Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.

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На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. "Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському та Авдіївському напрямках противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки.

Війна в Україні: новини

Найскладніша ситуація вже кілька місяців спостерігається на Донбасі. За даними Генштабу найважче на чотирьох напрямках фронту в Україні - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

За 9 травня росіяни здійснили близько 30 атак на зазначених ділянках фронту, при цьому найзапекліші бої тривають у містах Бахмут та Мар'їнка.

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