Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там росіяни провели 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав", - зазначли у Генштабі.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.
На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. "Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у повідомленні.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському та Авдіївському напрямках противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки.
Війна в Україні: новини
Найскладніша ситуація вже кілька місяців спостерігається на Донбасі. За даними Генштабу найважче на чотирьох напрямках фронту в Україні - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.
За 9 травня росіяни здійснили близько 30 атак на зазначених ділянках фронту, при цьому найзапекліші бої тривають у містах Бахмут та Мар'їнка.