Були ліквідовані десятки одиниць ворожої автобронетехніки.

На півдні Сили оборони України завдали російським загарбникам суттєвих втрат.

Як повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України, зокрема, за добу "відмінусовано" 103 супротивники та понад півсотні одиниць озброєння та техніки, понад три десятки з яких - автобронетехніка.

Також знищено дві великокаліберні гармати типу "Гіацинт-Б" та радіорелейну станцію розгортання зв’язку. Крім того, у Скадовському районі на Херсонщині уражено пункт управління ворожої бригади та 20 переобладнаних човнів, в Каховському - знищено два польових пункти боєпостачання противника.

У "Півдні" нагадали, що вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря. Удар було завдано з підводного ракетоносія, але всі "Калібри" знищено на підльоті до узбережжя.

"Наразі в морі продовжує бойове чергування сім російських кораблів, серед яких той самий підводний човен. Імовірніше за все, він найближчим часом буде заведений до пункту базування", - розповіли у командуванні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 червня російські військові завдали по Одещині ракетного удару. Сили української ППО відпрацювали чудово - всі чотири крилаті ракети "Калібр", які було випущено з акваторії Чорного моря, знищено.

Варто зазначити, що станом на сьогодні вже ліквідовано 1 211 крилатих ракет супротивника, 7 735 бойових броньованих машин і 3 865 артилерійських систем. Крім того, знищені приблизно 220 450 окупантів.

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