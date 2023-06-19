Сили протиповітряної оборони збили чотири "Калібри".

Вночі російські військові завдали удару по Одещині. Як повідомляє голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, ворог атакував з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр".

"Усі чотири "Калібри" знищені. Дякуємо силам ППО!", - акцентував Братчук.

Він додав, що ця інформація вже підтверджена військовими.

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Крім того, як додали в Генштабі, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

"Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа", - йдеться у повідоменні.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Удар окупантів по Одещині

В ніч на 19 червня мешканців низки областей України попередили про ракетну загрозу. Близько другої ночі в Одеські обласній військовій адміністрації повідомили про атаку на південь країни. "Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО!" - йшлося у повідомленні.

Пізніше над Одесою пролунали вибухи. Це була робота протиповітряної оборони.

Ракетоносії окупантів у Чорному морі

18 червня в Чорному морі росіяни вчергове, маневруючи наявними силами, здійснили ротацію надводного ракетоносія на підводний. Ввечері на бойовому чергуванні перебувало сім кораблів, серед яких - підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами". Вночі ворог завдав ракетного удару по Одещині.

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