У Михайлівці був інцидент у тому місці, де супротивник часто скупчував свої сили, зазначив мелітопольський міський голова.

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області у понеділок ввечері, 1 травня, було знищено штаб загарбників.

Крім того, ліквідовано місце, де супротивники відпочивали, розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. "…вчора ввечері було ліквідовано в Токмаку штаб та місце, де проводили свій відпочинок вороги…", - сказав чиновник.

За його словами, 1 травня також "щось сталося" в Михайлівці, у тому місці, де ворог часто скупчував свої сили.

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Увечері 1 травня Іван Федоров повідомив, що у Михайлівці вдень був "приліт" у ворожий штаб. Мер Мелітополя також говорив, що були вибухи в Токмаку.

2 травня стало відомо, що пролунав вибух у Мелітополі. Пізніше стало відомо, що у захопленому місті біля дому підірвали "заступника начальника" так званого "головного управління внутрішніх справ Росії у Запорізькій області". Посіпака ворогів був поранений та потрапив до лікарні.

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