В окупованій Михайлівці був приліт по ворожому об’єкту.

Українські військові влаштували "бавовну" для росіян на тимчасово окупованій території. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, влучання було зафіксоване у Михайлівці.

"Першотравнева прожарка окупантів Михайлівки. Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі завітала "бавовна", - написав Федороав у своєму Telegram.

Як зазначив мер, навідниками стали українські розвідники. Саме вони вистежили лігво росіян, де ті влаштували свій штаб.

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У тому числі розвідники вистежили момент масового скупчення окупантів. Далі вони передали координати своїм колегам, котрі і завдали удару по штабу.

Також згодом Федоров повідомив про вибухи в Токмаку.

"Місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Чекаємо на підрахунок запакетовах загарбників від Генштабу", - додав Федоров.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях України: що відомо з актуального

У ніч на 29 квітня у Севастополі спалахнула нафтобаза. Як повідомляло російське керівництво, це трапилося внаслідок атаки безпілотника. В ОК "Південь" заявили, що ця "бавовна" підірвала здатність росіян заправляти свої кораблі.

Вранці 22 квітня у Мелітополі пролунав вибух. Як виявилося згодом, українські партизани підірвали тепловоз з "кадирівцями". Точну кількість втрат росіяни приховали.

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