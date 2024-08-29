Він встиг знищиии три крилаті ракети та один безпілотник.

Під час російського масованого обстрілу загинув льотчик Повітряних Сил Збройних сил України Олексій Месь.

26 серпня український захисник вступив у свій останній бій, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотний літальний апарат. Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Захід" у соціальній мережі Facebook.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У день прощання шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали його бойові друзі. Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику присвоїли військове звання полковник посмертно.

Масований обстріл 26 серпня

Під час чергового масованого обстрілу терористів Україну атакували 127 ракет та 109 ударних безпілотників. Внаслідок удару загинули семеро цивільних українців, ще 47 постраждали.

Відомо, що українська протиповітряна оборона збила 201 повітряну ціль - 102 ракети та 99 ударних дронів. Під атакою знову опинилася енергетична інфарструктура країни.

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