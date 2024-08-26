Він прокоментував сьогоднішню атаку росіян.

Росія давно не має ніяких "червоних ліній" у питанні війни проти України, вважає екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Час від часу західна преса любить писати про якісь "червоні лінії". Зараз нібито Україна знову щось перетнула, здійснивши наступ в Курській області. Насправді, це вже навіть не смішно. Для Москви давно немає ніяких червоних ліній по відношенню до нас. Розбомблені дитячі лікарні, торгові центри та житлові будинки, знищена енергетика тому підтвердження", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Військовий зазначив, що російські загарбницькі війська застосували проти України вже всю свою зброю, крім ядерної. На його думку, від застосування ЯЗ їх стримує цілий комплекс факторів.

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"Набагато більше мене хвилює питання, де червоні лінії для Росії. Що ще вони мають зробити, аби це викликало адекватну, пропорційну їхнім діям жорстку реакцію наших партнерів?" - спитав він.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі російська окупаційна армія вчинила черговий комбіновий обстріл українських населених пунктів, застосувавши різни ракети та безпілотні літальні апарати.

У Повітряних силах ЗСУ назвали цю атаку однією з наймасованіших. Відомо, що Росія випустила по Україні 127 ракет та 109 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила 102 ракети та 99 безпілотників.

Внаслідок цих атак загинули семеро людей, ще 47 - постраждали. Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

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