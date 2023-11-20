Уражено, зокрема, радіолокаційну станцію 55Ж6 "Нєбо", поділилися у ГУР.

Втрати РФ під час повномасштабної війни зросли. Поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області РФ було виявлено радіотехнічну позицію ворога й уражено дорогу техніку супротивника.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що 18 листопада знищено дві російські радіолокаційні станції. "Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Нєбо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е", - сказано в повідомленні.

ГУР Міноборони показала відео знищення російських РЛС і зазначає, що загальні втрати противника уточнюються.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначав, що останні атаки безпілотних літальних апаратів на російські регіони і окупований Крим демонструють здатність України відповісти на терор.

Коментуючи удари по Москві і тилових районах Російської Федерації, в тому числі по Брянській області, він зазначив, що українська сторона продемонструвала російським окупантам, що у разі завдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури українська сторона залишає за собою право на відповідні акти. Але, на відміну від російських окупантів, в центрі уваги українських військ, або невідомих безпілотників, будуть виключно законні цілі на території РФ.

Снєгірьов нагадав про успішну атаку по пороховому заводу в Тамбові і "приземлення" дрона на підприємстві, які випускає ракети "Калібр" в підмосковному місті Коломна.

Довідка УНІАН. РЛС "Небо" - це сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль, яке випускалось у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. У квітні 2023 стало відомо про знищення РЛС "Небо-СВУ". РЛС "Гамма-С1 Е" використовується для виявлення повітряних цілей.

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