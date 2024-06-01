Упродовж доби ліквідовано понад 100 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн.

Триває повномасштабна війна в Україні, і ворожі втрати упродовж доби на нашій землі серйозно зросли - ліквідовано ще 1 130 супротивників.

Тепер загальні втрати ворога на 1 червня 2024 року становлять приблизно 508 780 супротивників, повідомили Сухопутні війська Збройних сил України в своєму каналі в Telegram. Крім того, ліквідовано ще чимало ворожого озброєння - 44 артилерійські системи й 1 крилата ракета.

РФ також втратила за добу:

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17 одиниць спеціальної техніки;

101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

30 дронів оперативно-тактичного рівня;

12 бойових броньованих машин.

Ще мінусовано 12 танків загарбників.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Увечері 31 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що найнапруженішою на фронті лишається ситуація на Покровському напрямку. Супротивники намагаються рухатися вперед і отримують гідну відсіч від наших воїнів.

РФ на українській землі з початку повномасштабного вторгнення (стартувало 24 лютого 2022-го) зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 31 травня 2024 року становили приблизно 507 650 загарбників.

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